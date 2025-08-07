Ex milanisti cercano squadra: André Silva dice no a Turchia e Arabia Saudita

Mentre il Milan cerca una punta che possa fare concorrenza a Santiago Gimenez, un ex attaccante rossonero è in cerca di squadra. Parliamo di André Silva, rientrato al Lipsia dal prestito al Werder Brema ma che non rientra nei piani del club.

Secondo quanto riportato da Sky Deutschland, il portoghese ha rifiutato le offerte provenienti da Turchia e Arabia Saudita sia la scorsa estate che in questa sessione di mercato. Può riaprirsi la pista Werder Brema ma il Lipsia aspetta dagli anseatici un'offerta congrua.

29 anni, André Silva ha giocato solo un anno al Milan, nella stagione 2017/18, segnando 10 reti in 41 partite fra tutte le competizioni. I rossoneri pagarono 38 milioni per strapparlo al Porto, poi ha proseguito la sua carriera fra Siviglia, Eintracht Francoforte, Lipsia, Real Sociedad e Werder Brema.

