Corsa scudetto, Costacurta: "In prima fila metto Napoli, Inter e Milan. I rossoneri hanno un insegnante di calcio come Modric e la certezza Allegri in panchina"

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, intervistato da Repubblica, ha detto la sua sulla corsa scudetto: "In prima fila metto Napoli, Inter e Milan. I rossoneri hanno Modric, un insegnante di calcio, che giocando una partita a settimana può ancora fare la differenza, e la certezza Allegri in panchina. La Juventus la vedo quarta, ha una rosa di tutto rispetto, ancor meglio con un ultimo colpo di livello.

L’Atalanta mi sembra meno solida degli ultimi anni: ha venduto Retegui e forse perderà Lookman, soprattutto non ha più Gasperini. Gian Piero alla Roma farà bene, ma ha bisogno di tempo per trasmettere i suoi concetti di gioco. La Lazio con Sarri lotterà però non per i primi quattro posti, così come il Bologna, lo vedo quinto".

