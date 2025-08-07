Ex milanisti brillano in Europa: tripletta di Abraham e doppietta di Krunic

Tammy Abraham grande protagonista del successo del Besiktas in UEFA Conference League sul campo del St. Partrick's. A Tallaght, in Irlanda, i turchi hanno vinto per 1-4 e l'inglese ha realizzato una tripletta in 29'. Di Joao Mario l'altra rete dei bianconeri. 27 anni, Abraham ha giocato nel Milan la passata stagione, segnando 10 reti in 44 partite fra tutte le competizioni. E ha vinto il titolo di capocannoniere della Coppa Italia.

Altro ex milanista che si è messo in mostra nella tre giorni di coppe è Rade Krunic, che ha trascinato il suo Stella Rossa nei preliminari di UEFA Champions League con una doppietta, nel successo per 1-3 dei serbi sul campo del Lech Poznan.

