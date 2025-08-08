Under 17, due i milanisti convocati dal ct Franceschini per le sfide contro l'Albania

di Gaetano Mocciaro

Di seguito i convocati del commissario tecnico della nazionale Under 17, Daniele Franceschini, per le amichevoli contro l'Albania in programma martedì 12 (ore 18) e giovedì 14 agosto (ore 11) a Coverciano. Sono due i giocatori presenti, ossia il centrocampista Mattia Angelicchio e l'attaccante Daniele Petrone.

Portieri: Lorenzo Costoli (Genoa), Emanuele Giaretta (Juventus);
Difensori: Giampaolo Bonifazi (Roma), Cristian Cioffi (Roma), Jacopo Del Fabro (Juventus), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter), Alessandro Ghiotto (Juventus), Edoardo Rocchetti (Juventus), Samuele Pirola (Inter);
Centrocampisti: Mattia Angelicchio (Milan), Edoardo Biondini (Empoli), Thomas Corigliano (Juventus), Tito Maria Fabbri (Modena), Francesco Gasparello (Atalanta), Gioele Giammattei (Roma), Mattia Guaglianone (Roma), Samuele Pisati (Como);
Attaccanti: Marcello Fugazzola (Atalanta), Kevin Fustini (Bologna), Jacopo Landi (Empoli), Daniele Petrone (Milan).