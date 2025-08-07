Costacurta: "Gattuso? Nel mio Milan pensavo che alcuni avessero una maggiore predisposizione alla panchina, Rino era tra questi"

Nella lunga intervista rilasciata a Repubblica, Alessandro Costacurta ha parlato anche di due suoi ex compagni di squadra al Milan, cioè Rino Gattuso, nuovo ct dell'Italia, e Franco Baresi, che sta lottando contro una grave malattia: "Nel mio Milan pensavo che alcuni avessero una maggiore predisposizione alla panchina, Rino era tra questi, ha sempre avuto voglia di migliorarsi. Mi hanno stupito positivamente Nesta e Pippo Inzaghi, che stanno facendo un’ottima carriera: su di loro avevo sbagliato previsione. Se la Nazionale andrà al Mondiale 2026? Le possibilità ci sono, e come guida nessuno è più adatto di Gattuso per la sua capacità di creare un gruppo forte, trasmettere i messaggi giusti. Ma i calciatori devono ritrovare l’entusiasmo di vestire l’azzurro. Per noi l’Italia era unica, oggi non è così. C’è ancora chi ci mette l’anima, però alcuni rifiuti non li ho proprio digeriti.

Se ho sentito Baresi? Faccio fatica a parlarne. Franco è stato il mio fratello maggiore, la mia guida. Per lui è un momento difficile, che da quanto so sta superando. Siamo simili, se vivessi la sua situazione preferirei non ci fosse clamore attorno a me. Da lui ho imparato anche questo".

