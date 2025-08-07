Milan, virata decisa su Hojlund: emissari a Manchester per parlare con lo United

Sistemato definitivamente il centrocampo con Ardon Jashari e quasi definito anche l'arrivo di Zachary Athekame come terzino destro, il Milan si deve concentrare ora sulla scelta del nuovo centravanti che dovrà giocarsi il posto con Santiago Gimenez. Per settimane il preferito è stato Dusan Vlahovic, ma negli ultimi giorni l'affare si è complicato non poco e così il Diavolo ha deciso di virare con decisione su un altro profilo, vale a dire Rasmus Hojlund.

EMISSARI A MANCHESTER - Lo riferisce gazzetta.it che aggiunge che il Milan ha iniziato a muoversi concretamente per il danese e ha mandato degli emissari a Manchester per capire i margini di manovra con lo United e le possibilità di arrivare all'ex Atalanta. E chissà che già nel week end, con il Diavolo che sarà prima a Dublino e poi a Londra per le amichevoli contro Leeds (sabato) e Chelsea (domenica), non possano esserci degli sviluppi importanti.

SORPASSO HOJLUND - Hojlund sembra quindi aver superato Vlahovic in cima alla lista del club di via Aldo Rossi. La trattativa per lui è senza dubbio più semplice: prima di tutto perchè i danese diventerà un esubero non appena lo United chiuderà per Benjamin Sesko del Lipsia (fumata bianca ad un passo), e poi perchè il suo ingaggio da 3 milioni di euro a stagione è molto più basso rispetto a quello che guadagna attualmente il serbo alla Juventus (12 milioni). L'idea del Milan sarebbe quello di prendere Hojlund in prestito con diritto di riscatto, che dovrebbe aggirarsi sui 30-35 milioni.

