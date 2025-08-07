Sacchi: "Modric, Jashari e il fascino del Milan che resiste ancora"

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha commentato così gli arrivi al Milan di Luka Modric e di Ardon Jashari: "Chiusa la leggendaria carriera al Real Madrid e salutato il tempio del Bernabeu, Luka Modric ha voluto a tutti i costi trasferirsi al Milan e, nonostante i quarant’anni e qualche legittima perplessità sulla sua tenuta atletica (che anch’io nutro, sperando di sbagliarmi), la gente si è subito innamorata di lui radunandosi numerosa nel giorno della presentazione. Lo svizzero Ardon Jashari, che era di proprietà del Bruges, ha chiesto a gran voce la cessione al Milan, che lo seguiva da tempo, e alla fine i dirigenti belgi hanno dovuto accontentare questo desiderio.

Sono due storie, quelle di Modric e di Jashari, che testimoniano il fascino che i colori rossoneri esercitano sui giocatori. Soprattutto su quelli stranieri. Anche se magari non si viene da un periodo di grandi successi. Ci si domanderà: perché succede tutto questo? La risposta è abbastanza semplice: basta guardare la bacheca del club dove brillano ben sette (dico sette) Coppe dei Campioni, oltre a tanti altri trofei. Quante squadre italiane hanno vinto così tanto in Europa? Nessuna. Logico, dunque, che il nome del Milan sia attrattivo, come si usa dire oggi, e che i calciatori ambiscano a vestire la sua maglia.

Ora, io sono molto felice che un campione del calibro di Modric, anche se a quarant’anni, abbia deciso di trasferirsi al Milan e sono felice che lo abbia fatto pure lo svizzero Jashari. Però, e questo ci tengo a sottolinearlo, adesso che hanno fatto questa scelta, sono loro a doversi mettere a disposizione del club, e non viceversa. Mi spiego meglio: il Milan ha un Dna preciso, e questo non può essere cambiato (per fortuna), quindi i giocatori che arrivano (qualunque giocatore) hanno l’obbligo di adeguarsi senza pretendere di scavalcare le gerarchie. Il fascino del Milan è figlio del suo stile e della sua storia, e nessuno potrà mai cancellarlo".

