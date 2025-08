L'agente Cavalleri: "Non si spiega come Vlahovic abbia potuto ottenere un contratto da 12 milioni"

L'operatore di mercato, Tiberio Cavalleri, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva delle manovre del Milan

Su Vlahovic

"Non si spiega come possa aver potuto ottenere un contratto da 12 milioni netti l'anno. Adesso questo contratto è diventato un po' un capestro per la Juve e una difficoltà per il giocatore, perché trovare una società che ti riconosce quello stipendio non è facile. Situazione abnorme, partita dalla valutazione esagerata nei compensi del giocatore".

Quale sarà il prossimo colpo del mercato italiano?

"Credo che sia già un po' tutto andato: il Napoli ha preso un grande giocatore, il Milan ha preso grandi giocatori, l'Inter si sta sistemando. Credo che debba fare qualcosa d'importante la Roma. Il grande colpo l'ha fatto il Como con Baturina".