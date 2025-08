Rinforzo d'esperienza per l'ex milanista Gilardino: Cuadrado è un nuovo giocatore del Pisa

vedi letture

Un acquisto di esperienza per l'ex milanista Alberto Gilardino, allenatore del Pisa. Il tecnico potrà avvalersi dell'esperienza di Juan Cuadrado. Il club toscano ha annunciato l'acquisto dell'esterno colombiano per questa stagione, che sancisce il ritorno in Serie A dei nerazzurri dopo un'attesa di 34 anni.

"6 Scudetti, 4 Coppe Italia, 2 Supercoppe d’Italia, 1 Premier League e 1 Coppa di Lega Inglese nel lungo e prestigiosissimo palmares del calciatore colombiano che in carriera ha vestito le maglie di Lecce, Udinese, Fiorentina, Chelsea, Juventus, Inter e Atalanta; ben 116 le presenze collezionate con la Nazionale della Colombia, impreziosite da 10 gol. Adesso la nuova avventura nella Serie A italiana, dove già vanta 395 presenze (43 gol, 69 assist), con indosso i Gloriosi colori del Pisa Sporting Club. Benvenuto sotto la Torre Juan!", si legge nella nota del Pisa.