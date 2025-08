Jashari è ufficialmente rossonero: "Sono molto felice di essere qui. Forza Milan!"

vedi letture

"Ciao rossoneri, sono molto felice di essere qui. Non vedo l'ora di incontrarvi e Forza Milan!". Con queste parole, affidate ai social del Milan, Ardon Jashari saluta i tifosi rossoneri. La telenovela si è finalmente conclusa col lieto fine, con lo svizzero che ha firmato col Diavolo fino al 30 giugno 2030.

Il messaggio di Jashari arriva pochi minuti dopo l'annuncio ufficiale del club, seguito anche dai saluti del Brugge che ha voluto ringraziare il suo ormai ex campione, capace in un anno di diventare il miglior giocatore del campionato belga e il miglior giovane del campionato belga. Con i belgi ha raccolto 52 presenze, segnando 4 reti e servendo 6 assist, con la soddisfazione della vittoria della Coppa del Belgio e il raggiungimento degli ottavi di finale di Champions League, eliminando l'Atalanta. Jashari è una delle due cessioni più remunerative della storia del calcio belga, assieme a quella di Charles De Ketelaere, anch'egli passato dal Brugge al Milan.

Chi è Ardon Jashari

Nato a Cham, Canton Zugo, i 30 luglio 2002, Jashari è uno dei tanti svizzeri di nuova generazione. Le sue origini sono macedoni. Si è trasferito al Brugge la scorsa estate, prelevato dal Lucerna per 6 milioni, firmando un contratto fino al 2028 prendendosi da subito la maglia da titolare e risultando fra i migliori in campo in più di un'occasione. Al punto che già a gennaio il club ha ritoccato ingaggio e allungato l'accordo fino al 2029. Per molti in Svizzera è stato un exploit prevedibile. Anzi, qualcuno si sarebbe aspettato il salto in un club ancor più importante. Per rendere l'idea delle qualità e del carisma di Jashari, un dato faccia riflettere. All'inizio della stagione 2022/23, con Jashari doveva compiere ancora 20 anni, il tecnico Mario Frick (ex Verona e Siena) gli aveva messo la fascia di capitano al braccio.