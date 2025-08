Con Jashari si è chiuso il mercato a centrocampo. Tempo di sfoltire, tre indiziati alla partenza

vedi letture

Con l'arrivo di Ardon Jashari il Milan ha chiuso la questione centrocampisti in entrata. Tutto in linea con le parole di Igli Tare, che risalgono alla presentazione dello scorso 24 giugno. Il direttore sportivo aveva indicato la via per quello che riguarda il mercato, col centrocampo che sarebbe stato il reparto dove il club sarebbe intervenuto con maggior forza. Lo svizzero si unisce a Samuele Ricci e Luka Modric, oltre ai giocatori già presenti in rosa. E in mediana ora si dovrà passare alla fase due, quella dello sfoltimento.

Tanta abbondanza in mediana. Anche troppa

A oggi i centrocampisti in rosa sono 9. 10 se ci vogliamo aggiungere anche Cristian Pulisic, come eventuale mezzala in un 3-5-2. Partendo dal presupposto che saranno 3 i giocatori titolari, più 3 alternative, va da sé che si proveranno a cedere in queste settimane tre giocatori.

Adli e Bennacer con la valigia in mano

C'è il destino già segnato di Yacine Adli e Ismael Bennacer. E non sarebbero nemmeno mancate le offerte, peccato che i due le abbiano rifiutate. Il francese ha detto no alla Russia, l'algerino all'Arabia Saudita. Entrambi hanno di fatto mandato in fumo operazioni importanti per le casse del Milan e difficilmente riproponibili. Nel caso di Bennacer parliamo di 20 milioni di euro.

Bondo a cercare spazio altrove?

Il terzo sacrificato potrebbe essere Warren Bondo, sul quale c'è la Cremonese che gli garantirebbe una maglia da titolare, mentre al Milan rimarrebbe la proprietà del cartellino. I rossoneri lo scorso febbraio hanno investito 10 milioni di euro, il giovane ex Monza non ha praticamente trovato spazio e cercarlo altrove per maturare sarebbe la soluzione migliore.

I confermati di Allegri

Si fa sempre più concreta l'eventualità di una conferma di Yunus Musah. Il Napoli potrebbe tornare su di lui nel caso sfumasse l'obiettivo Miretti, ma l'impressione è che Massimiliano Allegri si stia convincendo delle sue qualità. E i 25 milioni che potevano arrivare un mese fa potrebbero non bastare nemmeno. Il tecnico ha già dichiarato di voler rilanciare Ruben Loftus-Cheek, che si sta mettendo peraltro in mostra nel pre-campionato ed è confermato anche un elemento come Fofana che può garantire equilibrio.

ASCOLTA IL PODCAST DI MILANNEWS.IT CLICCANDO SUL BANNER