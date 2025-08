MN - Il Milan lavora per il prestito con diritto di Hojlund. United vicino a Sesko

Stando a quanto riferisce David Ornstein, noto giornalista di The Athletic, il Manchester United è vicino ad un accordo per acquistare Benjamin Sesko del Lipsia. I tedeschi hanno accettato l'offerta da 82.5 milioni di euro + 2.5 di bonus del Newcastle, ma lo sloveno vuole i Red Devils. Non c'è ancora un accordo tra i due club ma la trattativa si sta avvicinando ad una conclusione.

Se veramente lo United dovesse arrivare a Sesko allora sarebbe da capire la situazione legata a Rasmus Hojlund. Apprende la redazione di MilanNews.it che il Milan è realmente interessato al danese e nei prossimi giorni capirà se potrà arrivarci con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'alternativa per l'attacco da tenere sempre in considerazione è Dusan Vlahovic della Juventus.

di Antonio Vitiello.