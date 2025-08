Fabrizio Romano: "Hojlund, interesse dall'Italia: il Milan sta cercando un attaccante"

Fabrizio Romano, in un video sul suo canale YouTube, parla dell'interesse del Milan per Rasmus Hojlund del Manchester United. Queste le sue dichiarazioni:

“Hojlund può lasciare lo United. Vi ho sempre raccontato di come volesse rimanere e lottare per un posto in squadra ma se il Manchester dovesse comprare un attaccante di livello alto come Sesko allora Hojlund potrebbe davvero lasciare il club. Nessuno, dallo United, ha mai detto al danese che deve andare via ma nel caso in cui arrivasse veramente un centravanti top come Sesko allora per l’ex Atalanta sarebbe davvero tempo di lasciare il Manchester. Non dimenticate dell’interesse dall’Italia, soprattutto da parte del Milan che sta cercando un attaccante. Al momento è comunque considerata un’operazione troppo costosa, non è comunque l’unica opzione perché c’è anche Vlahovic, ma Hojlund potrebbe diventare un’opzione nel caso lo United aprisse ad un’uscita. Rimane un nome da seguire in questo finale di mercato”.