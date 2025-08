Milan, niente Nunez: l'attaccante del Liverpool va in Arabia. I rossoneri valutano le alternative

Il futuro di Darwin Nunez non sarà al Milan, riporta Gianluca di Marzio sul suo sito. Nella notte tra 5 e 6 agosto infatti il Liverpool ha trovato un accordo con l'Al-Hilal sulla base di 65 milioni di euro, bonus compresi. Il club arabo ha accettato le richieste altissime che l'attaccante aveva avanzato per andare in Saudi Pro League, con Simone Inzaghi che è pronto ad accogliere l'ex Benfica dopo che saranno limati gli ultimi dettagli contrattuali. Cifre totalmente fuori mercato per il Milan e l'Italia in generale.

I rossoneri ora vireranno su altri profili per rinforzare il parco attaccanti a disposizione di Max Allegri: da Casa Milan aspettano di capire se il Manchester United aprirà o meno al prestito con diritto di riscatto per Rasmus Hojlund, mantenendo però sempre attive le piste che portano a Vlahovic ed Embolo. Il Nizza invece non apre alle condizioni proposte dal Milan per Kalimuendo.