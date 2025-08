Borussia Dortmund, United e anche club dall'Italia: tutte le squadre rifiutate da Jashari per venire al Milan

Dopo una trattativa sfiancante Ardon Jashari è finalmente pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. Matteo Moretto, intervenuto in video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha raccontato di come la volontà dello svizzero di vestire rossonero sia stata determinante, anche perché per lui si erano fatti sotto diversi club di primo livello. Queste le sue parole:

“Il calciatore in questa trattativa, in questi mesi, è stato fondamentale. La volontà del calciatore di vestire il rossonero è stata determinante: Jashari è un tifoso del Milan fin da bambino, è sempre stato legato ai colori rossoneri. Il calciatore, anche prima che il Brugge viaggiasse per l’impegno di Champions, ha forzato la mano con un faccia a faccia molto duro con la dirigenza del Brugge. Ha chiesto di non essere convocato perché voleva solo il Milan. Fino a poche ore dall’accordo definitivo tra club il calciatore ha insistito talmente tanto che ha reso, in queste settimane, l’aria irrespirabile in casa Bruges. Il calciatore ha chiesto la cessione una marea di volte, ha forzato la mano una miriade di volte. Questa situazione per il Bruges era impossibile da riconciliare, con il club belga che si è trovato quasi spalle al muro dovendo accontentare il ragazzo, che non è che volesse andare via dal Brugge: voleva andare al Milan.

Il Milan era l’unica squadra in corsa perché nel corso delle settimane Jashari ha detto no a tutte le squadre che si sono affacciate alla finestra come per esempio Borussia Dortmund, Manchester United, tanti club dalla Bundes e dalla Premier. Anche in Italia qualcuno ha chiesto, però Jashari ha detto: “Voglio solo il Milan”. Mi sono segnato alcune squadre, nel 2022 parlai di Jashari in un tweet in chiave Liga Spagnola. Mi dissero già all’epoca di come questo ragazzino pieno di talento era seguito da una marea di squadre di primo livello. Vi faccio qualche nome: Real Sociedad, Arsenal, Ajax, Nizza e anche Napoli”.