Moretto: "Salvo proposte fuori mercato, che superino addirittura i 40-45 milioni, Thiaw resta al Milan"

vedi letture

Consueto punto di mercato del collega Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Sviluppi in vista per quel che riguarda Malick Thiaw, che è fra i giocatori del Milan con più mercato. Ecco la situazione:

“Il Milan aveva accettato una proposta del Como da 25 milioni di euro per Thiaw, prima della tournée. Poi Thiaw è diventato un tassello importante per Allegri: il tecnico non vuole che il difensore se ne vada. Al Milan in questo momento è difficile utilizzare la parola incedibile, perché nessuno è incedibile in nessun club. Il Milan sicuramente ne fa una valutazione sicuramente superiore ai 25 milioni presentati dal Como un mese fa. Ne fa una valutazione sicuramente superiore ai 30 milioni. Mi dicono che salvo proposte fuori mercato, addirittura che superino i 40-45 milioni, Thiaw resta al Milan. Vedremo come si svilupperà il tema ma ad oggi il Milan vuole tenere Thiaw. Questa è l’intenzione del club rossonero”.