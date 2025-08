Alle giuste condizioni, economiche e di formula, occhio ad Hojlund al Milan

“Attacco Milan, le due piste in piedi sono le seguenti. Dusan Vlahovic: il Milan sa che per la Juventus è un problema e vuole questo problema possa trasformarsi in un’occasione. È un giocatore che genera consensi un po’ dappertutto, parte sportiva e non solo, all’interno del club rossonero".

Matteo Moretto, nel consueto video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, conferma anche il forte interesse del Milan per Rasmus Hojlund: "Occhio però anche alla pista che porta ad Hojlund: potrebbe essere presto messo sul mercato dallo United dopo l’acquisto di Sesko. È un calciatore che piace molto a tutti all’interno del Milan e se dovessero verificarsi le condizioni giuste, sia economiche e sia di formula, occhio al profilo di Hojlund”.