Dalla Germania: c'è l'offerta ufficiale del Newcastle per Malick Thiaw

Notizie di mercato riguardanti il Milan che arrivano dalla Germania. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, il Newcastle ha fatto pervenire oggi un'offerta ufficiale da 30 milioni di euro per Malick Thiaw. L'emittente specifica che allo Schalke 04, club dal quale il Milan ha acquistato il centrale difensore centrale nell'estate del 2022, spetta il 10%.

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, le parti in causa si aspettano un rilancio da parte dei Magpies, alla ricerca di un difensore centrale dopo che hanno preso consapevolezza che è impossibile arrivare a Scalvini dell'Atalanta. La Juventus nelle scorse ore ha chiesto informazioni all'entourage sull'eventuale fattibilità dell'operazione mentre il Bayer Leverkusen, che aveva mostrato interesse qualche settimana fa, al momento è fuori dai giochi perché considerano alto il costo del cartellino. È una situazione in evoluzione da tenere sicuramente monitorata.