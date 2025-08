Moretto: "Il Milan sta pensando di trattenere Musah. 25 milioni ora non bastano"

Consueto punto di mercato del collega Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Milan che sarà protagonista ancora in queste ultime settimane di trattative, considerando i giocatori in uscita. Tra di essi Yunus Musah. Ecco la situazione:

“Anche per quanto riguarda Musah le cose sono cambiate. Sta convincendo Allegri, che crede di poter lavorare bene con il calciatore in futuro, crede di poter creare un progetto intorno a Musah. Ad oggi non mi risulta che il Napoli sia tornato forte su Musah, ma qualora qualsiasi squadra dovesse arrivare a presentare un’offerta per Musah mi dicono che quei 25 milioni di euro non basterebbero nemmeno. Il Milan sta seriamente pensando di trattenere Musah anche per la prossima stagione".