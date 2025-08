Di Stefano sull'attaccante del Milan: "Al momento Hojlund è in pole"

Da settimane il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante da mettere a disposizione di Max Allegri e da affiancare a Santiago Gimenez in attesa che si presenti la giusta occasione. Peppe Di Stefano, in diretta su Sky Sport 24, parla delle ultime preferenze di Casa Milan con un nome nuovo che sembra essere in pole:

"Hojlund potrebbe essere la soluzione per l'attacco. Giovane e forte. Qualora arrivasse Sesko allo United si potrebbe pensare ad una soluzione in prestito. Non escludiamo il nome di Vlahovic ma al momento Hojlund è in pole".