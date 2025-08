live mn Jashari day, il centrocampista a Casa Milan per la firma. Scelto il numero di maglia

Amici e amiche di MilanNews.it, dopo una lunga ed estenuante trattativa è arrivato finalmente lo Jashari-day. Lo svizzero ieri sera è sbarcato a Milano ed oggi svolgerà il solito iter prima di legarsi in modo ufficiale al Milan: visite mediche alla Madonnina, test di idoneità al Coni e infine la firma sul contratto a Casa Milan. Il centrocampista ieri pomeriggio ha avuto luce verde dal Brugge per il trasferimento in Italia, con il Milan che ha chiuso l'affare per 34 milioni di euro + 3 di bonus e impostando una rateizzazione della cifra in 4 anni. Con questo live testuale vi accompagneremo per tutta la durata del primo giorno milanese di Jashari, quindi rimanete con noi!

08.45 - A breve il centrocampista arriverà presso la clinica "La Madonnina" per iniziare le visite mediche di rito.

08.57 - Inizia ufficialmente il primo giorno a tinte rossonere di Ardon Jashari. Il centrocampista, come dimostrano le immagini raccolte dal nostro inviato, è arrivato pochi istanti fa presso la clinica "La Madonnina" a Milano per svolgere le visite mediche di rito. Successivamente lo svizzero si recherà al Centro Ambrosiano per i test di idoneità sportiva e infine sarà a Casa Milan per la firma sul contratto che lo legherà al Milan per le prossime cinque stagioni. CLICCA QUI PER IL VIDEO.

10.28 - Dopo le visite mediche di questa mattina Ardon Jashari sarà a Casa Milan per la firma sul contratto che legherà ai rossoneri per i prossimi 5 anni. Alle 18.00 il primo allenamento a Milanello dove conoscerà mister Allegri e i nuovi compagni di squadra. Lo svizzero indosserà la maglia rossonera numero 30.

12.02 - Terminate le visite mediche di Ardon Jashari alla clinica "La Madonnina". Il prossimo step prima della firma è l'idoneità fisica al Centro Ambrosiano.

14.28 - In questi istanti Jashari è arrivato a Casa Milan, il centrocampista è stato fatto entrare lato garage, dove firmerà il contratto che lo legherà ai colori rossoneri per i prossimi 5 anni. Dopodiché andrà a Milanello, dove conoscerà Allegri e compagni prima dell'allenamento.