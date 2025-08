Malu Mpasinkatu: "Jashari è molto forte, voluto fortemente da Tare e Allegri. Può imporsi in uno dei club più importanti al mondo"

vedi letture

Dopo oltre due mesi di trattative, rilanci, muri e finalmente un'apertura totale da parte del Brugge, il Milan di mister Massimiliano Allegri si rinforza con l’arrivo di Ardon Jashari. Una telenovela estenuante e lunghissima ma fortunatamente terminata in queste ultime ore, con il Club Brugge deciso ad accettare la ricca offerta dei rossoneri per il talento svizzero. Un affare da 34 milioni di euro più tre di bonus, anche se dal Belgio filtrano cifre differenti che potrebbero portare nelle casse del Brugge circa 39 milioni di euro. In merito a questa trattativa ha parlato così Malu Mpasinkatu, agente e zio del centrocampista del Milan Warren Bondo.

“Giocatore giovane e forte. Allegri e Tare lo hanno voluto. Jashari sa sia impostare che fare l’intenditore: il Milan ha preso uno molto forte. Io lo seguivo già quando era al Lucerna e si vedeva che aveva stoffa. Ha dalla sua la possibilità di imporsi in uno dei club più importanti al mondo”