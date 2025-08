Jarni su Modric: "Ha tanta voglia di dimostrare che può ancora giocare"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Robert Jarni ha commentato il trasferimento del connazionale Luka Modric al Milan. Ecco le sue parole:

"Ha tanta voglia di dimostrare che può ancora giocare e io sono fiducioso. Un giocatore come lui non avrà difficoltà, sa cosa vuole e sa come farlo. Ha tantissima esperienza e può metterla al servizio dello spogliatoio".

Sulla Serie A

"È cambiata tanto rispetto ai miei tempi, ma non solo la Serie A. Ci sono alti e bassi, cambiano tanti giocatori e penso che bisogna puntare sui giovani".