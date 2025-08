MN - L'agente svizzero Cedrola: "Jashari spiccava da subito. Già al Lucerna era chiaro il talento"

vedi letture

Milan che si appresta a diventare sempre più svizzero: non solo Ardon Jashari, ma anche Zachary Athekame. E se sul centrocampista del Brugge ancora sappiamo tutto, il terzino dello Young Boys è tutto da scoprire. In merito ne ha parlato l'agente di mercato elvetico Michele Cedrola. Di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it.

Svizzero come Jashari, sul quale c'erano da subito le stimmate del predestinato

"Sono due talenti differenti. Nel senso che Jashari spiccava davvero subito, quando era al Lucerna. Aveva qualità altissime che ti facevano dire: 'Questo va sicuramente lontano'. Akhetame è un giocatore ancora da formare ma dico una cosa: l'ho visto crescere velocemente dal Neuchâtel allo Young Boys e se la costante è quella allora c'è da essere ottimisti".

È un giocatore da Milan?

"Difficile rispondere, nel senso che dipende da cosa ci si aspetta da lui. Non credo che l'intenzione del Milan sia quella di prenderlo per farne immediatamente un titolare inamovibile, anche perché parliamo di un ragazzo di 20 anni che gioca in Svizzera, e il salto è enorme. Può essere un bell'investimento se invece gli si permette di sfruttare il primo anno per imparare anzitutto come funziona la Serie A e come funziona il Milan. Va inserito pian piano e serve fiducia. E se dimostra l'intelligenza che ha mostrato fin qui può essere un bel prospetto".