Dzemaili su Jashari: "Gli toccherà una grande responsabilità per la cifra investita"

L'ex nazionale svizzero nonché vecchia conoscenza della Serie A, Blerim Dzemaili, ha commentato il trasferimento di Ardon Jashari dal Brugge al Milan. Ecco le sue parole alla RSI:

"È una decisione importante. Jashari è cresciuto tanto l’ultimo anno all’estero e ha fatto molto bene, nessuno se lo aspettava. Adesso è un ulteriore passo in avanti quello di andare in un campionato così difficile. Ma quando una squadra spende certe cifre per te inevitabilmente ti toccherà una grande responsabilità e devi prenderla".

Sull'importanza di avere Luka Modric come compagno di squadra

"È molto importante per crescere avere uno a fianco con tanta esperienza. Immagino che questo darà a Jashari anche un po’ più di libertà e meno pressione all’inizio, visto che tutti si concentreranno su Modric".

Sul ruolo che ricoprirà nella nazionale svizzera

"Lui è il nostro futuro. Al momento però dovrà un po’ aspettare perché se è vero che Xhaka o Freuler non sono più giovanissimi restano comunque dei pezzi importanti che non possono essere messi in panchina facilmente".

Sul possibile approdo di Zachary Athekame al Milan

"È una scelta interessante anche se la vedo più in prospettiva per il futuro. Se Jashari domani sarà già titolare non penso che lo stesso sarà per lui e sappiamo che Allegri non è uno che si accontenta".