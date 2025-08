MN - Milan su Athekame, Cedrola: "Gamba e fisicità. Può fare il terzino o l'esterno nel 3-5-2"

Milan che si appresta a diventare sempre più svizzero: non solo Ardon Jashari, ma anche Zachary Athekame. E se sul centrocampista del Brugge ancora sappiamo tutto, il terzino dello Young Boys è tutto da scoprire. In merito ne ha parlato l'agente di mercato elvetico Michele Cedrola. Di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it.

Caratteristiche?

"È uscito dal Neuchâtel Xamax, lo Young Boys l'ha preso un anno e mezzo fa e nonostante la giovane età e il fatto che venisse dalla seconda divisione elvetica, è stato la rivelazione della passata stagione. È nel giro dell'Under 21 svizzera ed è considerato uno dei più interessanti prospetti del Paese. Ha passo, gamba, fisicità. Può giocare come terzino nella difesa a 4 o esterno in un 3-5-2. Diciamo che delle due fasi, è più bravo in quella offensiva".

In cosa può migliorare?

"Ha solo 20 anni, è indubbiamente acerbo. Deve migliorare tatticamente e difensivamente. Ma sono certo che Allegri lo saprebbe plasmare e lo accompagnerebbe a un'importante crescita. Già allo Young Boys ha trovato un tecnico che è un martello, ossia Giorgio Contini. Con lui è migliorato sotto tanti aspetti. L'Italia può fargli fare un grande balzo in avanti a livello tattico".