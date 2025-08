Sala capitano e Cappelletti titolare nella vittoria dell'Under 19 contro l'Albania

Mattia Cappelletti ed Emanuele Sala, quest'ultimo con la fascia di capitano al braccio, hanno giocato titolari nell'amichevole vinta dalla nazionale Under 19 contro l'Albania, sfida disputata al Villaggio Azzurro di Novarello. 4-1 il risultato finale per gli azzurrini di Alberto Bollini.

"Siamo ancora all'inizio e abbiamo fatto solo pochi allenamenti, ma sono soddisfatto. Nei ragazzi ho visto quello che chiamo spirito azzurro: emozione e gratificazione nell'indossare questa maglia" ha dichiarato il commissario tecnico al termine della partita, come riporta il sito ufficiale della Federcalcio.

Gli Azzurrini torneranno in campo giovedì 7 agosto (ore 11), sempre contro i pari età albanesi, per la seconda e ultima amichevole in programma a Novarello. "Daremo spazio dal primo minuto a chi è partito dalla panchina oggi tenendo sempre in considerazione le caratteristiche dei singoli, per provare ad esprimere al meglio i concetti difensivi e offensivi su cui abbiamo lavorato in questi giorni".