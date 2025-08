L'Atalanta "dimentica" Loockman e batte il Monza in amichevole

(ANSA) - BERGAMO, 06 AGO - L'Atalanta non sembra scossa dalla vicenda Loockman e batte il Monza in rimonta per 2-1 nell'amichevole a porte chiuse disputata al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Nel primo tempo il Monza va in vantaggio con Brindelli ma nella ripresa i bergamaschi ribaltano il punteggio con Scalvini al 24' e De Ketelaere a 8' dalla fine. Un test estivo che riporta un minimo di serenità alla squadra di Juric al centro del caso di mercato esploso tra l'Atalanta e l'Inter che vorrebbe portare Lookman a Milano. Il giocatore si è reso finora irreperibile e attende una possibile soluzione alla sua vicenda. (ANSA).