Il Bari al lavoro con vista sul Milan: domani un'amichevole alle 17.30

vedi letture

Il Bari continua a lavorare in vista del primo impegno ufficiale, la sfida di Coppa Italia contro il Milan che si terrà a San Siro il prossimo 17 agosto alle ore 21.15, valida per i trentaduesimi della competizione. Domani la squadra di mister Fabio Caserta ha in programma un test amichevole contro il Casarano, formazione di Serie C, alle ore 17.30. Il report dell'allenamento di oggi e il programma di domani, pubblicato sul sito dei pugliesi:

"Domenica di lavoro per il gruppo biancorosso in vista del primo impegno ufficiale della stagione in programma sul terreno del 'G. Meazza' a partire dalle ore 21:15 di domenica 17 agosto per i 32esimi di Coppa Italia FrecciaRossa contro il Milan.

Questo pomeriggio la squadra ha lavorato sul terreno dell'Antistadio concentrando, dopo un prologo dedicato alla mobilità articolare, riscaldamento tecnico, serie di scatti e accelerazioni, quindi esercitazioni tattiche con obiettivi variabili e finalizzate alle conclusioni a rete.

Per domani è in programma l'amichevole contro il Casarano di mister Di Bari, a partire dalle ore 17:30 sul terreno dell'Antistadio".