Domani il Bari riprende gli allenamenti. Una delegazione sarà presente ai funerali del figlio di Verreth

vedi letture

Venerdì a Hilvarenbeek in Olanda si terranno i funerali di Elliott Charles Verreth, figlio piccolissimo del calciatore del Bari, colpito dalla tragedia. Alle esequie, fa sapere La Gazzetta dello Sport, prenderà parte anche una delegazione del club biancorosso. Domani, invece, il resto del gruppo di Fabio Caserta riprenderà gli allenamenti di preparazione al campionato e, in modo particolare, alla sfida contro il Milan del 17 agosto, valida per i 32esimi di Coppa Italia.

BIGLIETTI PER MILAN-BARI

Attraverso il suo sito ufficiale il Milan ha annunciato che da oggi, giovedì 17 luglio, alle 12 è iniziata la vendita dei biglietti per il match del prossimo 17 agosto contro il Bari a San Siro, valido per i 32esimi di Coppa Italia: "La prima partita ufficiale del Milan 2025/26 vedrà i rossoneri affrontare il Bari nella sfida di Coppa Italia in programma domenica 17 agosto a San Siro, con fischio d'inizio alle 21.15. Sarà il 77esimo confronto, il precedente più recente in Coppa Italia risale al gennaio 2011 con successo rossonero per 3-0.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Bari sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket secondo la seguente modalità:

Vendita libera: a partire dalle ore 12.00 di giovedì 17 luglio.

PREZZI E PROMOZIONI

Il prezzo dei biglietti parte da 5€. Gli Under 30 potranno usufruire di speciali tariffe diversi settori.

TIFOSI CON DISABILITÀ

Il biglietto per Milan-Bari ha un costo di 10€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato".