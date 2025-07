Bari, oggi la seconda amichevole: fra meno di un mese contro il Milan in Coppa

Manca meno di un mese alla prima gara ufficiale del Milan. Non sarà una partita di campionato, bensì di Coppa Italia: la fallimentare stagione dello scorso anno ha condannato il Diavolo a dover partire dai trentaduesimi di finale ma soprattutto a metà agosto. I rossoneri scenderanno in campo il prossimo 17 agosto alle 21.15 a San Siro e affronteranno il Bari, squadra che milita in Serie B. La vincente della sfida contro i biancorossi, incontrerà nei sedicesimi la vincente di Lecce-Juve Stabia.

Il Bari in questi giorni si trova tra le montagne di Roccaraso per il ritiro estivo agli ordini del nuovo tecnico Fabio Caserta. Domenica, nel primo test amichevole, i pugliesi hanno vinto 17-0 contro il Castel di Sangro, formazione di 1^ categoria. Il livello si alzerà leggermente oggi alle ore 17.30 con la seconda amichevole in calendario contro la Bagicalupo Vasto Marina, compagine di Eccellenza. Di seguito le altre amichevoli prima della gara di San Siro:

Bari-FC Campobasso (Serie C)

Sabato 26 ore 17:30, campo Comunale, Roccaraso

Bari-Cavese (Serie C) - Porte chiuse

Martedì 29 luglio ore 17:00, campo Comunale, Roccaraso

Bari-Casarano (Serie C)

Lunedì 04 agosto, ore 17:30, presso Antistadio San Nicola, Bari

Bari-Picerno (Serie C)

Sabato 09 agosto, ore 17:30, presso Antistadio San Nicola, Bari