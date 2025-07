Juan Jesus: "Dopo tanto tempo ho capito che c’è molta ignoranza, siamo in una società un po’ strana..”

Così Juan Jesus, difensore del Napoli è intervenuto direttamente dal ritiro dei partenopei a Dimaro Folgarida. Nelle sue dichiarazioni, una bella e sincera spiegazione di come si possa battere e sconfiggere il razzismo del calcio. Un commento soprattutto dopo quanto accaduto due anni fa in un Inter-Napoli con Francesco Acerbi:

Juan Jesus sul razzismo in Italia

“Leggo tutto ciò che mi arriva su Instagram o qualsiasi social. Dopo tanto tempo ho capito che c’è molta ignoranza. I commenti così me li faccio scivolare addosso, bisogna non essere persone che portano odio, nello sport come nella vita. Io li lascio parlare e non ci penso, poi purtroppo siamo in una società un po’ strana..”.