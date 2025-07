Roma, Gasperini rivela: "Un po’ sono preoccupato, siamo in ritardo sul mercato"

Così come il Milan, anche la Roma di Gian piero Gasperini sembrerebbe esser in ritardo sulla tabella di marcia. Pochi acquisti, poche ufficialità e qualche preoccupazione di troppo per l’ex tecnico dell’Atalanta, che dopo aver vinto la prima amichevole estiva contro il Trastevere, è intervenuto così spiegando la situazione ai giornalisti presenti:

“Dybala è arrivato bene con una buona base di allenamento, ancora non calcia ottimamente ma ha dato buoni segnali secondo me. La prima settimana è stata molto positiva, c’è stato un grande impatto della squadra e del gruppo. I ragazzi hanno dato grande disponibilità e hanno molto voglia di fare. Anche i giovani hanno una grande voglia di lavorare.

Sicuramente siamo un po’ in ritardo sul mercato. Indubbiamente ci siamo presentati con una squadra con diverse defezioni. Abbiamo fretta e voglia di recuperare, dobbiamo partire bene ma in queste condizoni non sarà facile. La società ha dato grande disponibilità e mi aspetto un’accelerata.

Un po’ sono preoccupato, siamo già al 20 luglio e tra meno di un mese inizierà il campionato. Sono sicuro però che verrà fatto tutto ciò di dovere da parte della società”.