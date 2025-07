Bari, sei amichevoli prima del Milan in Coppa: domani la prima

È in programma domani pomeriggio la prima amichevole pre stagione del nuovo Bari targato mister Caserta: i biancorossi saranno impegnati sul terreno del Comunale di Roccaraso contro l'ASD Calcio Castel di Sangro con inizio previsto per le 17:30.

Mercoledì 23 a Roccaraso arriverà il Bacigalupo Vasto Marina, quindi sabato 26 sarà la volta del'FC Campobasso; a chiudere le amichevoli in terra abruzzese, martedì 29, è in programma una gara amichevole contro la Cavese, partita che verrà giocata a porte chiuse per motivi di ordine pubblico.

Al rientro a Bari, nel programma stilato dallo staff tecnico biancorosso, previste due ulteriori amichevoli (04.08 con il Casarano, 09.08 con il Picerno) per prepararsi al meglio all'esordio ufficiale della stagione in programma domenica 17 agosto, a partire dalle 21:00, contro il Milan sul terreno di San Siro, in occasione dei 32esimi di finale Coppa Italia FrecciaRossa '25-'26.

Ecco il programma amichevoli dei biancorossi:

Bari-A.S.D. Calcio Castel di Sangro (3° Categoria)

Domenica 20 luglio, ore 17:30; campo Comunale, Roccaraso

Bari-Bacigalupo Vasto Marina (Eccellenza)

Mercoledì 23 luglio ore 17:30; campo Comunale, Roccaraso

Bari-FC Campobasso (Serie C)

Sabato 26 ore 17:30, campo Comunale, Roccaraso

Bari-Cavese (Serie C) - Porte chiuse

Martedì 29 luglio ore 17:00, campo Comunale, Roccaraso

Bari-Casarano (Serie C)

Lunedì 04 agosto, ore 17:30, presso Antistadio San Nicola, Bari

Bari-Picerno (Serie C)

Sabato 09 agosto, ore 17:30, presso Antistadio San Nicola, Bari