Il Bari ne fa 17 nella prima amichevole: sfiderà il Milan tra meno di un mese

Dopo una mattinata dedicata a lavoro di forza, trasformazione in campo ed esercitazioni tattiche a tutto campo, prima uscita in questo pre campionato per il Bari di mister Caserta impegnato questo pomeriggio a Roccaraso contro la formazione del Castel di Sangro guidata da mister De La Ville Surjllon Achille Maria, militante in Terza Categoria molisana.

Per la prima uscita pre campionato il tecnico calabrese opta per un 4-3-3 con Cerofolini in porta, Dickmann a destra e Tripaldelli a sinistra, capitan Vicari e Mavraj centrali; in mediana Verreth davanti alla difesa con Faggi e Pagano mezz'ali, Pereiro a destra, Rao a sinistra a supporto di Gytkjaer punta centrale.

Il Bari in campo con completo rosso con bordi bianchi, Castel di Sangro in completo bianco con inserti giallorossi.

Il Bari, squadra che sarà la prima avversaria stagionale del Milan il prossimo 17 agosto a San Siro alle ore 21.15 per i trentaduesimi di Coppa Italia in gara secca, ha ieri giocato la sua prima amichevole della preparazione estiva, che si sta svolgendo a Roccaraso. Vittoria netta per i pugliesi che hanno rifilato 17 reti al Castel di Sangro, squadra oggi in eccellenza. Di seguito il tabellino completo pubblicato sul sito ufficiale della squadra pugliese.

Bari-ASD Castel di Sangro 17-0

Marcatori: 13'pt e 45'pt Pereiro (B), 20'pt, 29'pt e 37'pt Pagano (B), 23'pt Rao (B), 27'pt Colangiuli (B), 43'pt Gytkjaer (B), 7'st, 28'st, 33'st e 43'st Manzari (B), 22'st Lulic (B), 26'st, 27'st e 39'st Moncini (B), 37'st Onofrietti (B)

Bari pt (4-3-3): Cerofolini, Dickmann, Vicari (c), Mavraj, Tripaldelli, Pagano, Verreth, Faggi (fastidio al flessore sx, 9'pt Colangiuli), Pereiro, Gytkjaer, Rao

Bari st (4-2-3-1): Pissardo, Mane (33'st Onofrietti), Pucino (c), Nikolaou, Dorval, Bellomo, Verreth (15'st Lulic), Benali, Manzari, Moncini, Sibilli

A disp.: De Lucci, Sassarini, Spadavecchia, Akpa-Chukwu, Kassama

All. F. Caserta

ASD Castel di Sangro (4-4-2): Romito (c), D'Amico Francesco, Tollis, Di Bartolomeo, D'Amico Raffaele, Sanogo, Mazzocco, Colicchio, De Cesare, Carlini, Jobe

Entrati nel corso del 2°t: Torella, Konate, Lombardi, Consalvo, Gozzer, Cioffi, Lombardozzi, Ianiro, Petrarca, Le Donne

All. De la Ville Surjllon Achille Maria

Arbitro: Sig. Pellegrino (Teramo); assistenti: Sig. Fiordi (Gubbio) e Sig. Caravella (Perugia)

Ammoniti: Lombardozzi (C), Sanogo (C)

Angoli: 7-0

Note: 23'pt e 23'st cooling break

Campo sportivo Comunale, Roccaraso, sereno 32°C, circa 200 tifosi presenti