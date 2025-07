Arsenal, Arteta si gode il lavoro del Ds Berta sul mercato: le dichiarazioni

Nella giornata di mercoledì l'Arsenal sarà il primo avversario del Milan nella tournée in Asia e Pacifico che prevede ben tre amichevoli per i rossoneri. La partita si disputerà a Singapore e avrà come orario di inizio le 13.30 italiane. Come Allegri, anche il tecnico dei Gunners, lo spagnolo Mikel Arteta, ha parlato in conferenza stampa per presentare l'impegno contro il Diavolo. Ha parlato soprattutto di calciomercato e ha elogiato il lavoro del nuovo Ds Andrea Berta, che fu brevemente cercato anche dal Milan stesso.

Le parole di Mikel Arteta riportate dal sito ufficiale del club inglese: "Idealmente vorresti che tutto fosse fatto dal primo giorno di pre-stagione. Finora abbiamo fatto davvero molto bene. Sono molto soddisfatto del modo in cui il club ha sostenuto le necessità e i miglioramenti richiesti per la squadra. Andrea Berta e il suo team hanno fatto un lavoro eccellente nel cercare di far avanzare ogni cosa. Il mercato è ancora lungo, e abbiamo molte speranze di poter ancora migliorare la squadra. Continueremo a provarci"