live mn ARS-MIL (1-0): vince l'Arsenal. Rossoneri vittoriosi ai rigori

Comotto, gol! Il Milan vince i tiri di rigori 5-6.

Salmon, palla sopra la traversa. Ora il Milan ha il match point.

Dutu, gol! 5-5.

Nichols, gol. 5-4

Terracciano, gol. 4-4

Trossard, gol. 4-3.

Bondo, gol. 3-3, si prosegue la serie ad oltranza.

Dowman, gol.

Sbaglia anche Okafor, veramente dei brutti rigori. Si va ad oltranza, 2-2.

Kiwior, para ancora Torriani! Terzo penalty neutralizzato dal portiere rossonero.

Liberali, para Kepa. Male. Sempre 2-2.

Nelson, para Torriani!

Chukwueze, gol. 2-2.

Merino, gol.

Colombo, parato. Si resta sull1-1.

Zubimendi, gol.

Tira Gabbia, gol.

Odegaard, para Torriani!

- cominciano i rigori

93' Termina il match, vince l'Arsenal 1-0 con gol di Saka. Ora i tiri di rigore.

92' Ancora un bell'intervento di Torriani su un destro velenoso di Nelson sul primo palo.

90' Grande chiusura di Dutu su Trossard in area di rigore. Salva un gol quasi fatto.

89' Tre minuti di recupero.

86' Finale di partita con l'Arsenal alla ricerca del secondo gol. Il Milan si chiude come può.

83' Bomba da fuori di Trossard, Torriani devia in angolo in tuffo.

79' Altri cambi per il Milan: dentro Dutu, Magni, Liberali e Colombo. Fuori Leao, Musah, Pavlovic e Bartesaghi.

77' Cooling break.

75' Splendida parata in tuffo di Torriani sull'ennesimo colpo di testa in area dell'Arsenal. Grande gesto tecnico del portiere ma la marcatura sui cross è, come sempre, da mani nei capelli.

73' Brutto fallo di Nichols su Pavlovic in area, l'arbtro non fischia. Rimane a terra il difensore serbo.

72' Milan pericoloso a sinistra, Bartesaghi però sbaglia il cross a rimorchio da ottima posizione.

69' Arriva il primo tiro in porta del Milan! Azione personale di Leao e destro centrale che non crea grattacapi al portiere.

67' Cambi per l'Arsenal: Dowman per Saka, Merino per Rice, Nichols per White, Salmon per Saliba.

66' Cambi per il Milan: dentro Torriani, Terracciano, Comotto e Bondo. Fuori Terracciano, Ricci, Loftus-Cheek e Thiaw.

65' Arsenal pericoloso con Odegaard, il norvegese prova il sinistro al volo ma prende solo l'esterno della rete. Milan non pervenuto, solo Arsenal in campo. Rossoneri che per ora non hanno ancora effettuato un tiro in porta.

63' Saka dribbla con facilità Musah, che lo falcia quasi al limite dell'area. Punizione pericolosa per l'Arsenal.

58' Ripartenza di Loftus-Cheek, che conduce palla fino alla trequarti avversaria e poi vanifica tutto con il più classico dei passaggi fatti tanto per fare. Milan poco lucido e superficiale nelle scelte offensive.

56' L'Arsenal prova a replicare il gol ma cambiando fascia: cross di Saka e Havertz svetta in mezzo ai due centrali. Colpo di testa deviato in angolo.

53' Gol dell'Arsenal. Classico gol che subisce il Milan: cross da destra e difensore che si perde il giocatore sul palo opposto. Cross di Kiwior e Saka insacca indisturbato, con Bartesaghi completamente ignaro dell'avversario che gli sfila alle spalle. C'è molto su cui lavorare.

50' Ancora un'occasione sprecata dal Milan. Loftus-Cheek lanciato a rete in campo aperto viene rimontato da Saliba prima che potesse anche solo pensare al tiro. Rossoneri poco lucidi.

49' Leao prova a fare tutto da solo in ripartenza, al quinto giocatore dell'Arsenal però perde palla. Okafor contrariato per il mancato passaggio.

46' Comincia il secondo tempo: primo pallone al Milan.

- Cambi in entrambe le squadre. Per l'Arsenal dentro Zubimendi, Trossard, Odegaard, Lewis Skelly, Kiwior e Kepa. Per il Milan dentro Chukwueze, Okafor e Gabbia, fuori Saelemaekers, Pulisic e Tomori.

Prima frazione di gioco che ha visto l’Arsenal padrone del campo, mentre il Milan, che deve far fronte ad alcuni limiti strutturali, ha giocato per non prenderle, puntando a qualche sporadica ripartenza. Senza punte di ruolo Allegri si affida a Pulisic e Leao come riferimenti offensivi: i due, sicuramente i più talentuosi in rosa, non possono però dare quel tipo di peso offensivo utile per risalire e per palleggiare, soprattutto quando si gioca con un 5-3-2 molto coperto.

Musah ha ricominciato così come aveva chiuso la stagione: malissimo. Pasticcione, in difficoltà sotto pressione e mai a suo agio palla al piede: ha concesso diverse occasioni agli avversari. Bene Thiaw e Tomori, attenti e ordinati, Pavlovic da rivedere nelle uscite sempre troppo avventate. Ricci uomo d’ordine, Loftus-Cheek finalmente coinvolto fisicamente e tatticamente. Saelemaekers molto voglioso ma come sempre sporco tecnicamente nell’ultima giocata. È comunque positivo non aver preso gol contro una squadra infarcita di giocatori talentuosi ed offensivi.

47' Fine primo tempo.

46' Pavlovic salva sulla linea su un colpo di testa di Calafiori, poi Thiaw chiude su un tiro al volo di White. Arsenal sempre pericoloso sui piazzati.

45' Ennesima palla persa da Musah a centrocampo, anche in amichevole è un fattore negativo. Tomori chiude su Martinelli e poi va a ringhiare al compagno.

44' Due minuti di recupero.

42' Le poche sortite offensive del Milan sono vanificata dalla pochezza dei gesti tecnici che dovrebbero essere decisivi: in questo caso il filtrante di Saelemaekers per Pulisic, lento e prevedibile.

40' Gol mangiato da Saelemaekers che a rimorchio tira col corpo troppo all'indietro: palla alta.

38' Imbucata molto bella di Leao per Pulisic, lo statunitense in area prova un dribbling di troppo e viene chiuso in angolo.

37' Magia di Leao in posizione rischiosa: tunnel ad un avversario e poi colpo di tacco a liberare Ricci davanti la difesa. Riparte velocemente il Milan ma il cross di Saelemaekers è impreciso.

35' Riprende il gioco, è sempre l'Arsenal a fare la partita.

33' Cooling break.

32' Tomori salva un gol fatto su un tiro a botta sicura di Rice. Transizione veloce dell'Arsenal che ha mandato totalmente nel panico la difesa rossonera.

30' Tiro moscio di Saka dal limite, Terracciano blocca facilmente. Troppo spazio per il numero 7 inglese.

27' Leao sgasa e punta la porta a campo aperto dopo un lancione dalla difesa spizzato da Loftus-Cheek: Rafa cincischia e si fa recuperare da Saliba sprecando un'ottima occasione.

26' 3-5-2 del Milan che rende difficoltosa la fase offensiva: non avendo punte di ruolo i rossoneri faticano ad essere pericolosi.

25' Musah estremamente in difficoltà sotto pressione. Stop e controlli orientati evidentemente non fanno parte del suo repertorio.

23' Botta da fuori di Nwaneri, grande parata di Terracciano. Milan in sofferenza.

21' McGeady Spin di Nwaneri che manda al bar Pavlovic, sempre troppo irruento nelle uscite. L'Arsenal sfonda volentieri sul lato sinistro del Milan, difesa rossonero che di riffa e di raffa riesce sempre a salvarsi.

19' Ora è l'Arsenal a fare la partita, Milan in undici dietro la linea della palla.

18' Saka si mangia Bartesaghi a destra, cross dal fondo e Thiaw molto bravo a spazzare. Soffre il Milan in questi minuti.

15' Nwaneri buca Pavlovic con un bel filtrante per Saka, la difesa rossonera si chiude bene e spazza in angolo.

13' Leao non si sta muovendo male tra gli spazi in posizione centrale, Rafa riesce a staccarsi spesso dalla marcatura.

12' Buona chiusura di Ricci su una ripartenza veloce di Saka.

10' Azione avvolgente del Milan orchestrata bene da Ricci. Cross di Saelemaekers da destra che Bartesaghi, dal lato opposto, rimette in mezzo: non c'è nessuno e l'Arsenal recupera.

9' Loftus-Cheek molto coinvolto in questi primi minuti di gioco.

8' Bella uscita palla al piede con Thiaw trova una bella verticale per Loftus-Cheek, poi l'azione si perde con Saelemaekers che è impreciso nel passaggio di ritorno al numero 8.

7' Saelemaekers pesta il piede di Martinelli, per l'arbitro non è fallo. Rice va a dirne due al belga, che non si è accorto di aver fatto male all'avversario.

6' Subito errore di Musah in uscita, fortunatamente l'uscita di Terracciano e repentina e chiude bene su Saka. Sul ribaltamento di fronte Leao ne porta a spasso tre sulla fascia sinistra, poi il passaggio in mezzo per Pulisic è impreciso.

5' Ci prova Rice da fuori, tiro sbilenco.

3' Buona azione personale di Saelemaekers che semina il panico a destra: Alexis ne salta due e poi mette a rimorchio per Leao al limite dell'area. Stop e tiro del portoghese, respinto.

2' Milan già tutto rintanato in difesa con u 3-5-2 corto e compatto.

1' Fischio d'inizio. Primo pallone per l'Arsenal.

- È Rafael Leao il capitano del Milan per la partita di oggi.

- Ingresso in campo delle due squadre. Divisa bianca da trasferta per il Milan, maglietta blu per l'Arsenal.

Amiche e amici di MilanNews.it, oggi si gioca la prima amichevole estiva del Milan di Allegri. Tutto pronto al National Stadium di Singapore dove tra pochi minuti, alle ore 13.30 italiane, i rossoneri affronteranno l'Arsenal nella prima delle tre amichevoli della tournée tra Asia e Pacifico. La partita sarà visibile in diretta su DAZN e potrà essere seguita con il consueto live di MilanNews.it. Queste le formazioni ufficiali della partita, nei rossoneri Maignan, il portiere sta lavorando per trovare la giusta condizione, Jimenez e Fofana indisponibili mentre ai Gunners mancano Gabriel Jesus e Madueke.

A prescindere dal risultato, al termine della gara si andrà ai tiri di rigore.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Calafiori, Zinchenko; Norgaard, Rice, Nwaneri; Saka, Havertz, Martinelli. A disp.: Kepa, Setford, Rojas, Gabriel, Lewsi-Skelly, Kiwior, Odegaard, Merino, Lokonga, Zubimendi, Trossard, Nelson, Nichols, Dowman, Salmon, Copley, Kabia, Harriman-Annous. All. Arteta

MILAN (3-5-2): P.Terracciano; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Musah, Bartesaghi; Leao, Pulisic. A disp.: Pittarella, Torriani, Gabbia, F. Terracciano, Magni, Dutu, Bondo, Comotto, Libeali, Chukwueze, Okafor, Colombo. All. Allegri

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Jansen Foo

Assistenti: Andy Tan - Abdul Hannan

IV Uomo: Abirami Naidu