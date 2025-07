MN - Accordo per il passaggio di Emerson Royal al Besiktas

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it è stato raggiunto l'accordo per il passaggio di Emerson Royal al Besiktas. Dopo essere stato vicinissimo al Galatasaray lo scorso gennaio, il difensore brasiliano sbarcherà con 6 mesi di ritardo in Turchia, sempre a Istanbul, ma per diventare un nuovo calciatore della storica rivale della società giallorossa, squadra nella quale ritroverà anche Tammy Abraham, con il quale ha condiviso lo spogliatoio a Milano quest'anno.

Milan e Besitkas hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Emerson Royal sulla base di un prestito oneroso (1 milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Si conclude così, dopo appena una stagione e 26 presenze, l'avventura in rossonero del difensore brasiliano.

di Antonio Vitiello