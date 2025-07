L'ex CT dell'Ecuador su Estupinan: "Pervis può coprire tutta la fascia, ma può fare sia il quinto che il braccetto"

Pervis Estupinan è un nuovo giocatore del Milan. L'ecuadoriano avrà l'arduo compito di sostituire Theo Hernandez, ma intervistato dai colleghi di TMW il CT che lo lanciò nell'Ecuador, Jorge Celico, è convinto che l'ex Brighton possa non far rimpiangere il collega francese.

Estupiñán va al Milan per sostituire Theo Hernández: pensa che possa raggiungere il livello raggiunto dal francese in passato?

"Anche se sono giocatori che hanno alcune differenze, penso che possa tranquillamente far dimenticare Theo Hernandez, avere successo al Milan. Ha raggiunto una maturazione calcistica molto importante, con picchi di rendimento molto alti".

Come ne consiglia l'impiego? Potrebbe avere successo in Italia?

"Se dovessi fare una raccomandazione, direi che Pervis è un giocatore che può coprire tutta la fascia, ma come dicevo può tranquillamente trasformarsi da quinto ad ala d'attacco a seconda del sistema di gioco prescelto, volendo anche come braccetto di sinistra. Ha un'ottima capacità di associazione con i compagni quando si accentra e una grande capacità di arrivare sul fondo".