Saelemaekers: "Non mi sono fatto un tatuaggio perché ne ho uno solo, ma ho tutto in testa dello Scudetto 2022"

Alexis Saelemaekers sulla carta non può essere considerato come un nuovo acquisto ma di fatto è come se lo fosse: il giocatore che, di fatto, ritrova Milanello dopo due anni di prestito, fortemente trattenuto in rossonero da Massimiliano Allegri, rimarrà in rosa quest'anno con il Diavolo e cercherà di fare di tutto per essere confermato. Questa è la sua ambizione come ha espresso nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport da Singapore, pubblicata questa mattina sulla rosea. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Alexis Saelemaekers è uno dei reduci della vittoria del diciannovesimo scudetto nel 2022 con mister Stefano Pioli, ha ricordato così quel memorabile successo: "Bellissimi ricordi. Non mi sono fatto un tatuaggio perché ne ho uno solo, la data della mia prima partita da professionista, ma ho tutto in testa: i nostri tifosi volevano quello scudetto e la festa è stata meravigliosa".