Il dossier Vlahovic: si sta configurando un'opportunità enorme. E il Milan vuole approfittarne

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il direttore Antonio Vitiello ha fornito questo aggiornamento sulla situazione Vlahovic-Milan: "Il Milan sta studiando a fari spenti il dossier Dusan Vlahovic. Non è facile per motivi economici, soprattutto perché il serbo è vincolato ancora da un anno di contratto a 12 milioni a stagione, ma il Milan a fine agosto potrebbe proporre alla Juve di “risolvere il problema” prendendo Vlahovic a prezzi contenuti. Servirà anche uno sforzo del giocatore che dovrà ridurre lo stipendio. Al Milan potrà viaggiare su cifre molto più basse rispetto all’ultimo ingaggio percepito alla Juve. L’affare non è ancora decollato, si attendono tempi maturi. Ci sono poi le alternative e i piani B, attaccanti proposti dagli agenti, che a Casa Milan stanno valutando per non farsi cogliere impreparati se l’operazione Vlahovic non dovesse andare in porto".

ENORME OPPORTUNITA'

Questo cosa vuol dire? In parole poverissime: il Milan ha Vlahovic in cima alla lista per il suo 9, soprattutto perché il serbo si sta configurando come un affare a ottimo prezzo. Soprattutto ad agosto, quando, in un modo o nell'altro, la situazione tra l'ex Fiorentina e la Juventus dovrà in qualche modo risolversi: rinnovo e ingaggio spalmato, risoluzione con buonuscita, cessione al primo offerente?

Le ipotesi sono tante, ma tutte vanno verso un'unica direzione: che Vlahovic diventi una grossissima opportunità di mercato in enorme sconto. E il Milan, che cerca un attaccante che faccia concorrenza a Santiago Gimenez, è pronto ad approfittarne. A Casa Milan si sta studiando la formula migliore da presentare al momento giusto, attendendo che la Juventus trovi soluzioni al problema Vlahovic; in queste ore, a tal proposito, l'agente del serbo è a Torino per parlare con la dirigenza rossonera. È possibile che presto se ne sappia di più.

