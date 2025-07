Al Trofeo Gigi Riva il 2 agosto anche il ct azzurro Gattuso

vedi letture

(ANSA) - CAGLIARI, 24 LUG - Il ct della Nazionale Gennaro Gattuso e Gianluigi Buffon alla Domus per ricordare Rombo di Tuono. Saranno tra gli ospiti del Trofeo Gigi Riva 2025, un grande evento che unisce sport, musica, memoria e comunità. L'appuntamento è fissato per il 2 agosto. La serata rappresenterà anche un tuffo nel passato: il Cagliari affronterà il Saint-Étienne, la stessa squadra che 55 anni fa lo attendeva al Sant'Elia nel debutto in Coppa dei Campioni, con un memorabile 3-0 e una doppietta storica di Riva. Dalle 18.30 per il pubblico animazione per famiglie, baby dance, Pully.

I bambini della Scuola Calcio Gigi Riva, protagonisti in campo con mini-sfide e giochi. Chiara Effe, cantautrice sarda, interpreterà il brano "Undici", scritto in omaggio a Riva: Sul palco anche il trio internazionale composto da James Maddock, Brian Mitchell e Alex Valle, con un set esclusivo che includerà una traduzione inglese di "Andrea" di Fabrizio De André, un brano originale e una dedica speciale a Riva. A seguire, Cagliari e Saint-Étienne scenderanno in campo accompagnati proprio da quei bambini della Scuola Calcio Gigi Riva. Calcio di inizio alle ore 20.30. (ANSA).