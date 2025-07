Estupinan ai tifosi: "Qui per raggiungere grandi risultati insieme a voi!"

vedi letture

Pervis Estupinan è un nuovo calciatore del Milan: il terzino, primo giocatore ecuadoregno della storia rossonera, è arrivato dal Brighton a titolo definitivo per meno di 20 milioni complessivi, 17 di parte fissa e 2 di bonus. Il classe 1998 avrà il compito di raccogliere l'eredità pesante ma allo stesso tempo stimolante di Theo Hernandez, ceduto per 25 milioni ai sauditi dell'Al Hilal. Estupinan, che indosserà la maglia numero 2, prima di partire per Hong Kong, è stato intervistato ai canali tematici del club. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Il messaggio ai tifosi:

"Ciao a tutti, sono Pervis Estupinan. Sono qui per raggiungere grandi risultati insieme a voi. So quanto grande è questo club e perciò motivo sono venuto qua per vincere, festeggiare insieme. Non vedo l'ora di cominciare e ci vediamo presto a San Siro. Forza Milan!"