Ramazzotti: "Il primo tempo di Leao è stato di rara continuità. Che Allegri sia già entrato nella testa del portoghese?"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando Arsenal-Milan, soffermandosi in particolare sulla prestazione di Rafael Leao: "Il Milan ha già un'anima, sa soffrire e tutti hanno chiaro in mente quello che devono fare. Compreso Leao, che gioca con la fascia da capitano e nell'atipico ruolo di centravanti: il suo è un primo tempo di rara continuità e, anche se una rondine non fa primavera, da tempo non si vedeva un Rafa così voglioso, desideroso di aiutare la squadra e di fare giocate non fini a se stesse. Che Allegri sia già entrato nella testa del portoghese?".