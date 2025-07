La probabile formazione dell'Arsenal contro il Milan: titolarissimi per Arteta

vedi letture

Il Milan tra poche ore, alle 13.30 italiane, scenderà in campo contro l'Arsenal per la sua prima amichevole in questa tournée tra Asia e Pacifico. La partita si disputerà al National Stadium di Singapore e sarà la prima occasione per vedere il nuovo corso rossonero di Massimiliano Allegri all'opera. Ancora la squadra a disposizione del tecnico livornese presenta qualche lacuna di troppo ma almeno qualcosa a livello di atteggiamento e di linee guida su quel che chiederà ai giocatori, si potrà intuire.

L'Arsenal, secondo la Gazzetta dello Sport di questa mattina, schiererà una squadra formata essenzialmente dai titolarissimi. Questa la probabile formazione dei Gunners:

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Calafiori, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Havertz, Martinelli. A disp.: Kepa, Setford, Gabriel, White, Kiwior, Zinchenko, Norgaard, Merino, Lokonga, Nwaneri, Trossard, Nelson, Nichols, Dowman, Salmon, Copley. All. Arteta

Indisponibili: Gabriel Jesus, Madueke