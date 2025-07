Probabile formazione Milan: Allegri ancora obbligato, ma può lanciare Estupinan

Alle ore 12.20 italiane di domani il Milan scenderà in campo per il terzo test ufficiale della pre-stagione contro il Perth Glory, squadra ultima nel campionato australiano. Anche contro i padroni di casa, Allegri dovrà ancora fare fronte alle assenze per ferie di Luka Modric e di Santiago Gimenez, ma recupera a pieno regime Alex Jimenez. Confermato per necessità il modulo 3-5-1-1.

PROBABILE FORMAZIONE LIVERPOOL MILAN

MILAN (3-5-1-1)

16 Maignan

23 Tomori 28 Thiaw 31 Pavlovic

20 Jimenez 38 Bondo 4 Ricci 29 Fofana 2 Estupinan

21 Chukwueze

17 Okafor

All. Massimiliano Allegri

A disp.: P. Terracciano, Torriani, Pittarella; Dutu, Magni, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Musah, Loftus-Cheek, Comotto, Leao, Pulisic.

Indisponibili: Gimenez, Modric, Adli, Bennacer

Diffidati: /

Ballottaggi: /

DOVE VEDERE LIVERPOOL-MILAN

Data: giovedì 31 luglio 2025

Ora: 12:20 italiane (18:20 in Australia)

Stadio: HBF Park di Perth

Diretta TV: MilanTV e AC Milan official APP

Web: MilanNews.it

--------------------

LE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZA

Domani avversario differente rispetto ad Arsenal e Liverpool...

"Siamo nella parte finale della tournée e abbiamo lavorato bene. Dobbiamo giocare in modo serio, rispettando l'avversario che darà il massimo. Per loro sarà importante misurarsi contro di noi, ma anche per noi sarà un test importante per migliorare la condizione fisica e tattica. È un test importante a livello mentale perché contro Arsenal e Liverpool era facile avere un livello alto di attenzione e concentrazione. Domani capiremo quanto saremo cresciuti a livello mentale per quel che riguarda il rispetto dell'avversario".

Potranno essere inseriti giovani italiani in rosa?

"La parola giovani per quel che riguarda il mercato è astratta. Se uno è bravo, gioca. Noi comunque siamo una squadra molto giovane ed è un buon vantaggio per il futuro".

Qual è la griglia per la Serie A?

"Il Napoli è la favorita per vincere lo scudetto perché di solito chi vince è sempre favorito. Poi c'è l'Inter che è forte e da anni fa un grande lavoro. Poi Juve, Atalanta, Roma, Fiorentina e Lazio: ci sono tante squadre che lotteranno per i primi quattro posti. Non giocare le Coppe europee è un vantaggio? Potremo allenarci tutta la settimana, ma lo svantaggio sarà che il Milan deve giocare la Champions per confrontarsi con le coppe e con grandi avversari"

Modric e Gimenez arriveranno a breve a Milanello...

"Loro entreranno nel gruppo e qualche giovane tornerà con Milan Futuro e con la Primavera. Inizieremo così gli ultimi 15 giorni per arrivare preparati all'esordio in Coppa Italia contro il Bari. Estupinan? È forte e si sta inserendo in un gruppo di ragazzi con valori importanti dentro e fuori dal campo"