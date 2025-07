Mercato Milan: Bennacer in Arabia assist per Jashari e Doué

In questo ultimo mese di mercato estivo, il Milan ha l'obiettivo di chiudere almeno tre colpi, uno per reparto: un terzino destro, un centrocampista e un centravanti. Se per quest'ultimo il momento caldo sarà verso fine mercato, in via Aldo Rossi sperano di definire a breve gli altri due colpi, vale a dire Ardon Jashari e Guela Doué.

BENNACER IN ARABIA? - Al momento però sia Club Brugge che Strasburgo fanno muro e non si smuovono dalle loro valutazioni. Un assist importante al Milan potrebbe però arrivare dalla cessione di Ismael Bennacer, il quale è finito nel mirino dell'Al Ittihad che sta spingendo forte per avere il suo sì. Per il giocatore algerino, che si è preso qualche giorno per riflettere sul da farsi, è pronto un triennale da 8-10 milioni di euro a stagione, mentre nelle casse del Diavolo potrebbe entrare una dozzina di milioni di euro per il suo cartellino, soldi che potrebbe essere poi utilizzati per arrivare finalmente a Jashari.

JASHARI E DOUE' - Nonostante la forte resistenza del Club Brugge, che ha rifiutato anche l'ultima offerta milanista da 38 milioni di euro (bonus compresi), il Milan non la presa per il giovane centrocampista svizzero che nel frattempo continua a ribadire la sua volontà di sbarcare in rossonero. Il resto del ricavato dalla cessione di Bennacer all'Al Ittihad potrebbe invece tornare utile per aumentare la proposta allo Strasburgo per Doué, primo obiettivo dei rossoneri per il ruolo di terzino destro: i 23 milioni di euro messi ad oggi sul piatto dal Diavolo non bastano infatti per avere il sì dei francesi. Lo riferisce Tuttosport.