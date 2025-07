live mn Perth Glory-Milan (0-9): dominio rossonero, doppiette di Leao e Okafor

- La tournée estiva del Milan si conclude con un 9-0 contro il Perth Glory. Partita senza storia per tutti i 90 minuti con il dominio assoluto della squadra rossonera di Massimiliano Allegri: in gol Terracciano, Okafor (doppietta), Comotto (su rigore), Chukwueze, Leao (doppietta), Ricci e Musah.

90' Fine della partita.

87' Ultimo cambio nel Perth Glory: dentro Despotovski al posto di Blair.

85' DOPPIETTA DI LEAO!!! Cross perfetto di Bartesaghi e colpo di testa del portoghese con la palla che si insacca sul secondo palo.

81' Doppio cambio nel Perth Glory: fuori Risdon e Sutton, dentro Argent e Kuzamba.

80' ANCHE MUSAH PARTECIPA AL FESTIVAL DEL GOL ROSSONERO!!! L'americano entra in area dalla destra e lascia partire un destro potentissimo che non lascia scampo a Sail.

78' Dutu scivola e lascia campo a Blair che arriva a tu per tu con Terracciano che para in uscita bassa.

77' Cambio nel Milan: entra Dutu al posto di Magni.

76' Cross rasoterra di Magni dalla destra per Liberali che prova la girata, palla fuori.

71' Altri cambi nel Perth Glory: escono Kaltak, Wootton e Ostler, entrano Wales, Lebib e Majekodunmi.

68' Errore di Fofana in mezzo al campo, ripartenza del Perth Glory che arriva in area con Anasmo che prova il destro ma colpisce malissimo da buona posizione e la palla finisce altissima sopra la traversa.

65' Quattro cambi nel Perth Glory: dentro O'Neill, Bugarija, Freney e Anasmo al posto di Gomulka, Ngo, Taggart e Timmins.

58' PRIMO GOL ROSSONERO DI RICCI!!! Bel gol del centrocampista rossonero che su assist di Saelemaekers segna la settima rete del Milan con un bel destro al volo dal limite dell'area che si insacca quasi all'incrocio dei pali.

52' Fofana controlla al limite dell'area e calcia con il destro, para il portiere del Perth Glory.

48' Punizione per il Milan: Saelemaekers prova il destro, pallone alto di poco.

46' SUBITO GOL DI LEAO!!! Bastano pochi secondi al portoghese per andare in rete: sponda di testa di Liberali per il numero 10 milanista che si presenta davanti al portiere del Perth Glory e lo batte con il destro.

45' Inizia il secondo tempo.

- Solo due cambi nel Perth Glory: dentro Sail e Blair, fuori Birighitti e Sulemani.

- Max Allegri cambia tutta la formazione per il secondo tempo. Il Milan giocherà così: Terracciano, Magni, Tomori, Thiaw, Bartesaghi, Musah, Ricci, Fofana, Liberali, Leao, Saelemakers.

- Come previsto dominio assoluto del Milan in questa amichevole contro il Perth Glory: i rossoneri sono avanti 5-0 a fine primo tempo grazie alle reti di Terracciano, Okafor (doppietta), Comotto (su rigore) e Chukwueze.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

45' Angolo per il Milan dalla destra: cross a rientrare di Chukwueze, colpo di testa di Gabbia che salta più in alto di tutto, pallone a lato.

41' Primo spunto offensivo sulla fascia sinistra di Estupinan che tocca in area per Okafor che prova la conclusione di prima intenzione, ma non colpisce bene e la palla finisce ampiamente sopra la traversa.

38' Doppia chance per il Milan per il sesto gol: prima ci prova Chukwueze, ma il suo sinistro viene salvato sulla linea da un difensore del Perth Glory, poi tentativo in girata con il destro di Jimenez su cross di Terracciano, pallone fuori di poco.

36' Loftus-Cheek ci prova dalla distanza con il destro, pallone alto sopra la traversa che non preoccupa Birighitti.

32' ANCHE CHUKWUEZE IN RETE!!! Classica azione dell'attaccante esterno nigeriano che prende palla, si accentra dalla destra e con il sinistro batte Birighitti sul primo palo.

30' GOL!!! COMOTTO!!! Dal dischetto si presenta lo stesso centrocampista rossonero che batte Birighitti con il cucchiaio.

29' Rigore per il Milan conquistato da Comotto.

27' ANCORA OKAFOR!!! Cross rasoterra di Jimenez dalla sinistra, la palla resta lì in area dopo l'intervento di un difensore australiano. Arriva Loftus-Cheek che calcia verso la porta, il pallone dopo un rimpallo arriva allo svizzero che deve solo metterla dentro da due passi.

25' Altra conclusione di Chukwueze, stavolta dopo una sponda in area di testa di Terracciano: il nigeriano prova il sinistro da posizione centrale, pallone fuori.

23' RADDOPPIO DEL MILAN!!! Azione personale di Jimenez che salta diversi avversari, entra in area e tocca per Okafor che deve solo mettere la palla in rete.

23' Ci prova ancora Chukwueze, ancora su assist di Loftus-Cheek: palla all'indietro dell'inglese e sinistro di prima intenzione del nigeriano, Birighitti respinge.

20' Combinazione in area tra Loftus-Cheek e Chukwueze, la palla arriva al nigeriano che si gira e calcia con il sinistro, conclusione deviata che finisce fuori di poco.

10' Sulemani scatta in profondità, punta Pavlovic e prova il destro a giro, Maignan blocca senza problemi.

8' Spunto personale di Chukwueze che si accentra dalla destra e prova il sinistro, Timmins respinge con il corpo.

5' Cross basso dalla destra di Sulemani, la palla attraversa tutta l'area piccola senza che nessuno dei suoi compagni riesce ad intervenire.

5' Jimenez si accentra dalla sinistra e prova il destro da fuori area, Brighitti blocca in due tempi.

4' Sulemani ci prova dalla lontanissimo, nessun problema per Maignan.

3' GOL DEL MILAN!!! Tocco di Okafor che trova in area l'inserimento di Terracciano che calcia con il destro, la palla passa sotto il corpo di Birighitti e fnisce in gol. Rossoneri subito avanti.

2' Angolo per il Milan conquistato da Chukwueze. Sul pallone va lo stesso giocatore nigeria: cross sul primo palo, mette fuori la difesa del Perth Glory.

0' Inizia la partita: primo pallone per il Milan.

Amici e amiche di Milannews.it, tra poco ci sarà il calcio d'inizio di Perth Glory-Milan, ultima amichevole dei rossoneri della tournée tra Singapore, Hong Kong e Australia. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione di questa sfida tra gli australiani e i rossoneri di Massimiliano Allegri. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Perth Glory-Milan:

PERTH GLORY: Birighitti, Sutton, Wootton, Timmins, Gomulka, Sulemani, Risdon, Ostler, Taggart, Ngo, Katak. A disp.: Sail, O'Neill, Wales, Blair, Bugarija, Lebib, Despotovski, Freney, Majekodunmi, Kuzamba, Anasmo, Knight, Argent. All.: Zdrilic.

MILAN: (4-3-3) Maignan; F.Terracciano, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Loftus-Cheek, Comotto, Bondo; Chukwueze, Okafor, Jimenez. A disp.: P.Terracciano, Torriani, Pittarella, Tomori, Thiaw, Dutu, Magni, Ricci, Fofana, Bartesaghi, Saelemaekers, Musah, Liberali, Leao. All.: Allegri.