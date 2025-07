Balzarini rivela: "Vlahovic vuole il Milan, vuole tornare a lavorare con Allegri. Si sentono, si sono sentiti"

Gianni Balzarini, da anni al seguito della Juventus, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla situazione Dusan Vlahovic: "Quale società sta aspettando Dusan Vlahovic? il Milan. Il Milan perché lui sta rifiutando tutto il resto. Ha rifiutato ancora la Turchia, a quanto mi risulta, e quindi è il Milan. Lui vuole il Milan, vuole tornare a lavorare con Max Allegri. Piace o non piaccia, evidentemente il rapporto l'ho già ripetuto più di una volta, non era così logoro come si voleva pensare. Si sentono, si sono sentiti e è chiaro che a lui piacerebbe lavorare con Allegri, ad Allegri piacerebbe avere Vlahovic.

E qua, ragazzi miei, è il Milan che deve tirar fuori i soldi. è il Milan che deve tirar fuori i soldi, però questa situazione può indurre Vlahovic a fare anche un pochino di pressione sul Milan o forse anche sulle sue pretese, le sue pretese di ottenere per forza questa buona uscita, perché non sta scritto da nessuna parte che tu debba ottenere una buona uscita se ti accordi con una società che ti paga meno di quanto ti pagasse quella che ti vende. Il Milan gli offre sette. Non sta scritto da nessuna parte che Vlahovic e Ristic debbano chiedere una buona uscita per colmare il gap. Questa è la situazione attuale".