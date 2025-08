Juventus, niente sconti: Vlahovic in vendita solo per 20 milioni

Il dg della Juventus, Damien Comolli, è stato piuttosto chiaro nelle scorse ore parlando del futuro di Dusan Vlahovic: "Se ci sarà un'ottima opportunità per lui come calciatore e per noi finanziaria, si può arrivare alla cessione". Dunque, come spiega Il Giornale, niente risoluzione del contratto o una lauta buonuscita: chi vuol ingaggiare il centravanti servo deve sborsare 20 milioni di euro.

Non è un mistero che tra i club che stanno osservando con attenzione l'evolversi della vicenda Vlahovic alla Juventus c'è anche il Milan, che è sempre alla ricerca di un attaccante che possa giocarsi il posto da titolare con Santiago Gimenez. Per ora i rossoneri si stanno muovendo a fari spenti e sperano di riuscire a strappare il serbo ai bianconeri a condizioni favorevoli, ma al momento il club juventino non sembra intenzionato a concedere sconti sul prezzo del cartellino.